Через вибух на складі піротехніки в Мексиці загинули 4 людини

Чотири людини загинули внаслідок вибуху на складі піротехніки в Мексиці, ще щонайменше п'ять осіб постраждали.

Про це повідомляє газета Milenio з посиланням на Міністерство державної безпеки Мексики, передає РБК.

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Інцидент стався в місті Сан-Лоренцо-Октеюко в штаті Мехіко. Вибух також пошкодив чотири з шести будівель, в яких виготовлялася і зберігалася піротехніка. Постраждалі були госпіталізовані.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції і пожежної служби.

Нагадаємо, в грудні 2016 року 31 людина загинула в результаті вибуху на ринку феєрверків у мексиканській Тультепеці.