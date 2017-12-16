Через вибух на складі піротехніки в Мексиці загинули 4 людини
01:03, 16 грудня 2017Світ
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Вибух також пошкодив чотири з шести будівель підприємства.
Ілюстрація / REUTERS
Чотири людини загинули внаслідок вибуху на складі піротехніки в Мексиці, ще щонайменше п'ять осіб постраждали.
Про це повідомляє газета Milenio з посиланням на Міністерство державної безпеки Мексики, передає РБК.
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Інцидент стався в місті Сан-Лоренцо-Октеюко в штаті Мехіко. Вибух також пошкодив чотири з шести будівель, в яких виготовлялася і зберігалася піротехніка. Постраждалі були госпіталізовані.
Зараз на місці події працюють співробітники поліції і пожежної служби.
Нагадаємо, в грудні 2016 року 31 людина загинула в результаті вибуху на ринку феєрверків у мексиканській Тультепеці.
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