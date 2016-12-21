У Мексиці 27 осіб загинули в результаті вибуху на ринку феєрверків (відео)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу аварійно-рятувальних служб міста Ісідро Санчеса, передає РБК.

За даними видання, вибух стався в 32 км від мексиканської столиці Мехіко. Раніше місцева поліція заявляла про те, що після події загинули 9 людей, ще 70 — постраждали.

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Санчес уточнив, що ці цифри були попередніми.

Вибух, як повідомляла місцева газета El Universal стався на одному з найбільших мексиканських ринків піротехніки Сан-Пабліто. За інформацією видання, на ньому розташовувалися понад 300 торгових точок.

На місці події продовжують працювати рятувальники.