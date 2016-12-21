У Мексиці 27 осіб загинули в результаті вибуху на ринку феєрверків (відео)
02:44, 21 грудня 2016Світ
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Щонайменше 27 людей загинули в результаті вибуху на ринку феєрверків в мексиканській Тультепеці.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу аварійно-рятувальних служб міста Ісідро Санчеса, передає РБК.
За даними видання, вибух стався в 32 км від мексиканської столиці Мехіко. Раніше місцева поліція заявляла про те, що після події загинули 9 людей, ще 70 — постраждали.
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Санчес уточнив, що ці цифри були попередніми.
Вибух, як повідомляла місцева газета El Universal стався на одному з найбільших мексиканських ринків піротехніки Сан-Пабліто. За інформацією видання, на ньому розташовувалися понад 300 торгових точок.
На місці події продовжують працювати рятувальники.
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