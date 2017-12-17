Пентагон до 2012 року вивчав НЛО - NYT

Пентагон витратив кілька сотень мільйонів доларів на розширену програму вивчення аерокосмічної загрози, яка передбачала спостереження за НЛО, повідомляє The New York Times.

За даними видання, програма, проведення якої не афішувалося оборонним відомством, почалася в 2007 році і закінчилася в 2012.

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Відзначається, що в рамках програми досліджувалися літаючі об'єкти, поведінка яких не вписувалася в загальновідомі закони фізики, в тому числі невідомий овальний літаючий об'єкт, який в 2004 році переслідували два американські винищувачі біля берегів Сан-Дієго. Також, за інформацією газети, деякі з дослідників повідомляли про перенесений фізіологічний вплив від досліджуваних об'єктів.

Раніше повідомлялося, що ЦРУ опублікувало звіти про свою діяльність на 13 млн. сторінок, де міститься інформація, в тому числі, про НЛО.