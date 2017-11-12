ЦРУ після зустрічі Трампа з Путіним: оцінки розвідки щодо втручання РФ у вибори не змінилися

ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори США після заяв Трампа про заперечення Путіна. Про це в коментарі американському виданню The Hill повідомив директор ЦРУ Майк Помпео.

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"Ми підтримуємо і завжди підтримували висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 року під назвою "Оцінка російській діяльності і намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - зазначив Помпео.

Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ в американські вибори, і цьому можна вірити.