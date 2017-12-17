У Саудівській Аравії жінкам дозволять керувати вантажівками та мотоциклами - ЗМІ

Жінкам Саудівської Аравії дозволять водити вантажівки, мотоцикли, повідомляє Arabian Business з посиланням на директорат дорожнього руху країни.

Представники директорату підкреслили, що хочуть зробити закон про водіння рівним для всіх.

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У відомстві зазначили, що на транспортних засобах, якими керують жінки, не буде спеціальних номерних або розпізнавальних знаків. Тим не менш, якщо жінка за кермом потрапить в ДТП або порушить правила дорожнього руху, її направлять в спеціальний центр, де будуть працювати жінки.

Раніше повідомлялося, що влада країни дозволила жінкам водити автомобіль.