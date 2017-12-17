Папа Римський назвав фейкові новини "серйозним гріхом"

Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини із сенсацій, заявляючи, що це "дуже серйозний гріх".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Папа Франциск своє щорічне послання щодо комунікацій присвятить "фейковим новинам". У суботу він заявив представникам католицьких ЗМІ, що журналісти виконують одне з фундаментальних завдань в демократичних суспільствах.

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При цьому Папа Римський нагадав їм про необхідність надавати точну і повну інформацію, уникаючи одностороннього підходу.

"Ви не повинні впадати в "комунікаційні гріхи" такі як дезінформація, одностороннє висвітлення подій, наклеп, дискредитація, копання в старих новинах, про які давно все відомо", - сказав Франциск.

Він назвав ці дії "серйозним гріхом, який шкодить серцю журналіста та шкодить іншим".