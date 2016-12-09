Після вкидання про "педофілів-експлуататорів" Клінтон закликала боротися з "епідемією фейків"

Колишній держсекретар США і екс-кандидат в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала активно боротися з потоком неправдивих новин у ЗМІ і соцмережах. Про це пише Російська служба ВВС.

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Клінтон стверджує, що за останній рік соціальні мережі охопила епідемія "шкідливих фейкових новин і неправдивої пропаганди", і боротися з цим потрібно як на державному рівні, так і на рівні приватного сектора.

"Сьогодні ми розуміємо, що так звані фейкові новини можуть мати глобальні наслідки. Це стосується не лише політики чи партійної приналежності. Це загрожує життю простих людей, які просто проживають свої дні, роблять свою роботу на благо своєї громади", - заявила вона.

Як відомо, в ході виборчої кампанії Клінтон сама опинилася в центрі бурхливого потоку неправдивих новин, які розповсюджуються в інтернеті.

Зокрема, в соцмережах поширювалося повідомлення про те, що Клінтон і керівник її штабу Джон Подеста нібито були пов'язаний зі структурою, що здійснює сексуальну експлуатацію дітей, до якої також входив господар сімейної піцерії Comet Ping Pong Джеймс Алефантіс. У мережі скандал отримав назву "піцагейт".

У понеділок житель Північної Кароліни був заарештований після того, як увірвався зі зброєю в ресторан Comet Ping Pong у Вашингтоні. Сам він пояснив, що хотів дізнатися правду з приводу скандальних новин. Незабаром після цього Майкл Флінн-молодший написав в "Твіттері", що до тих пір, поки скандал з "піцагейт" не буде спростовано, він продовжує залишатися новиною.

У вівторок вранці призначений віце-президентом США Майк Пенс заявив, що Флінн не працював у команді Трампа, проте пізніше представник перехідного штабу Джейсон Міллер повідомив, що Флінн більше не є членом команди Трампа.