"Америка знову у грі": Трамп презентував нову доктрину безпеки США

Президент США, виступаючи у Вашингтоні з поданням нової стратегії національної безпеки, на початку своєї промови зазначив, що інші держави, для захисту яких воюють американські солдати, повинні компенсувати Вашингтону військові витрати.

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Як передає Радіо Свобода, за словами Трампа, це один із проявів нового підходу США до захисту своїх інтересів.

"Ми вступаємо в нову еру змагання", заявив Дональд Трамп. "Держава без кордонів – це не держава. Держава, не здатна виграти війну, не здатна захистити себе", вважає президент США. "Америка – знову у грі, і Америка має намір виграти", проголосив Трамп.

За словами глави Білого дому, економічне процвітання – головна умова забезпечення національної безпеки.

Основні тези виступу президента США раніше опублікував Білий дім. У документі, зокрема, говориться, що Росія і Китай кидають виклик Сполученим Штатам і підривають їхню національну безпеку.

Росія і Китай в новій доктрині названі "ревізіоністськими державами", які збільшують витрати на оборону і застосовують репресивні заходи до громадянського суспільства. Зокрема, посилюють контроль за поширенням інформації. У російському МЗС вже заявили, що з тривогою сприймають спроби Вашингтона віднести Росію до противників США.