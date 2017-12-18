Трамп не має наміру звільняти спецпрокурора США щодо РФ після звинувачень у порушенні закону
Юристи Трампа поскаржилися на те, що Мюллер нібито незаконно отримав доступ до "десятків тисяч електронних листів" помічників президента США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти спецпрокурора по справі про можливе втручання РФ в американські вибори Роберта Мюллера.
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У неділю, 17 грудня, на відповідне запитання журналістів він відповів негативно, передає DW.com.
У той же час раніше стало відомо, що юристи перехідної команди Трампа поскаржилися в Палату представників і Сенат США на те, що Мюллер нібито незаконно отримав доступ до "десятків тисяч електронних листів" помічників президента США в період після його обрання і до інавгурації.
Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також ймовірного втручання Росії у вибори займаються спеціальні комітети Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер.