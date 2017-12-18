Трамп не має наміру звільняти спецпрокурора США щодо РФ після звинувачень у порушенні закону

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує звільняти спецпрокурора по справі про можливе втручання РФ в американські вибори Роберта Мюллера.

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У неділю, 17 грудня, на відповідне запитання журналістів він відповів негативно, передає DW.com.

У той же час раніше стало відомо, що юристи перехідної команди Трампа поскаржилися в Палату представників і Сенат США на те, що Мюллер нібито незаконно отримав доступ до "десятків тисяч електронних листів" помічників президента США в період після його обрання і до інавгурації.

Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також ймовірного втручання Росії у вибори займаються спеціальні комітети Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер.