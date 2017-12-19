Сенатор Маккейн відновлюється після антиракової терапії та готується до повернення у Вашингтон

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн відновлюється після антиракової терапії.

Читайте такожМаккейн пояснив різницю між RT в США та іноземними ЗМІ у Росії

Про це заявив доктор Національного інституту раку США Марк Гілберт, йдеться в заяві на сайті політика.

"Сенатор Маккейн добре відреагував на лікування вірусної інфекції, яке він отримав у Медичному центрі Уолтера Ріда, та продовжує відновлюватись. Оцінка його ракового захворювання показує, що він позитивно реагує на поточне лікування ", – розповів медик.

В офісі сенатора Маккейна також зробили подібну заяву. "Сенатор Маккейн повернувся в Арізону і пройде фізичну терапію та реабілітацію в клініці Майо. Він вдячний за ту чудову турботу, яку він продовжує отримувати, і високо цінує потік підтримки людей з усієї країни. Він з нетерпінням очікує на повернення до Вашингтона в січні", – заявили у Маккейна.