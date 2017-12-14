Друг України Маккейн госпіталізований у процесі лікування раку

Американський сенатор Джон Маккейн госпіталізований з-за побічних ефектів від лікування раку. Про це повідомляється на його сайті.

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"Сенатор Маккейн у даний час отримує в Медичному центрі Вальтера Ріда лікування для нормалізації побічних ефектів його тривалої терапії раку. Як завжди, він вдячний своїм лікарям за їхню чудову турботу, а також друзям і прихильникам за підтримку і добрі побажання. Сенатор Маккейн планує повернутися на роботу якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Раніше Джон Маккейн розповів, що у нього діагностували рак головного мозку. Влітку цього року йому зробили операцію по видаленню злоякісної пухлини. Тоді повідомлялося, що політик нормально переніс операцію і вже на наступний день був виписаний з лікарні. Він вразив весь світ, коли вже через тиждень вийшов на роботу в Сенат США - там його зустріли оплесками.

Президент України Петро Порошенко тоді побажав американському сенаторові-республіканцеві Джону Маккейну якнайшвидшого одужання.

"Щира підтримка Джону Маккейну, його сім'ї і родичам! Ми глибоко стурбовані і бажаємо одужання нашого надійного і справжньому другу!", - написав він у Twitter.