Швидкість потяга, що зійшов із рейок в США, утричі перевищувала дозволену

13:46, 19 грудня 2017
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Потяг перед аварією рухався зі швидкістю 130 км/год при обмеженні в 48.

Потяг зійшов із рейок / REUTERS

Пасажирський потяг оператора Amtrak зійшов із рейок і впав з мосту через порушення швидкісного режиму.

Про це заявила представник Управління безпеки на транспорті США Белла Дін-Зар, повідомляє Reuters.

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За її словами, перед аварією потяг рухався зі швидкістю 80 миль на годину (130 км/год) на ділянці, де швидкість обмежена до 30 миль в годину (48 км/год).

Як повідомляв УНІАН, на заході США в понеділок, 18 грудня, зійшов із рейок пасажирський потяг, який прямував із Сіетла (штат Вашингтон) у Портленд (штат Орегон). У ньому перебувало 78 пасажирів і п'ять членів бригади. В результаті події загинули шестеро людей.

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Теги: #потяг зійшов з рейок#пасажирський потяг в США