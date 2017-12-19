Швидкість потяга, що зійшов із рейок в США, утричі перевищувала дозволену

Пасажирський потяг оператора Amtrak зійшов із рейок і впав з мосту через порушення швидкісного режиму.

Про це заявила представник Управління безпеки на транспорті США Белла Дін-Зар, повідомляє Reuters.

Читайте такожУ Німеччині пасажирський потяг зіткнувся з вантажним, близько 50 постраждалих (фото)

За її словами, перед аварією потяг рухався зі швидкістю 80 миль на годину (130 км/год) на ділянці, де швидкість обмежена до 30 миль в годину (48 км/год).

Як повідомляв УНІАН, на заході США в понеділок, 18 грудня, зійшов із рейок пасажирський потяг, який прямував із Сіетла (штат Вашингтон) у Портленд (штат Орегон). У ньому перебувало 78 пасажирів і п'ять членів бригади. В результаті події загинули шестеро людей.