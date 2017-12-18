Жертвами залізничної катастрофи в США стали 6 осіб
23:27, 18 грудня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter висловив співчуття у зв'язку з трагедією і повідомив, що в Білому домі стежать за ситуацією.
Аварія в штаті Вашингтон 18 грудня / REUTERS
На заході США в понеділок, 18 грудня, зійшов з рейок пасажирський потяг, який прямував з Сіетла (штат Вашингтон) у Портленд (штат Орегон).
Інцидент стався в населеному пункті Дюпонт поблизу міста Такома (Вашингтон). У складі перебували ймовірно, 78 пасажирів і п'ять членів бригади, повідомляє залізнична компанія Amtrak, передає DW.com.
В результаті загинули шість осіб, повідомляє агентство AP з посиланням на офіційні дані. Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter висловив співчуття у зв'язку з трагедією і повідомив, що в Білому домі стежать за ситуацією. Трамп також зазначив, що подія змушує звернути увагу на необхідність інвестувати в інфраструктуру країни.
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