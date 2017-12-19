Над столицею Саудівської Аравії перехопили ракету, випущену хусітами

16:54, 19 грудня 2017
Світ
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Протистояння в Ємені між урядовими силами, підтримуваними Саудівською Аравією, і хуситами триває з 2014 року.

Хуситы в Ємені / REUTERS

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила про перехоплення над Ер-Ріядом балістичної ракети, випущеної єменськими повстанцями. Очевидці кажуть, що чули звуки вибуху. Також у соцмережах з'явилися відеозаписи, на яких видно, що у повітрі висить хмара диму, повідомляє Бі-бі-сі.

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Як повідомляє телеканал Al-Masirah TV, що належить єменським повстанцям-хусітам, дві ракети Burkan-2 були випущені по королівському палацу Ямама у саудівській столиці. У листопаді така ж ракета трохи не вразила аеропорт Ер-Ріяда. Вона була збита системою протиповітряної оборони Саудівської Аравії.

Протистояння в Ємені між урядовими силами і хусітами триває з 2014 року. З початку 2015 року, після захоплення столиці Ємену Сани, невизнана на міжнародному рівні Революційна рада є де-факто правлячою організацією в Ємені.

Урядові війська, лояльні президенту Абд Раббо Мансуру Хаді, отримують підтримку з боку арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Ер-Ріяд і Вашингтон звинувачують Іран у підтримці хуситів і постачанні їх зброєю, іранська влада відкидає ці звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно коаліція Саудівської Аравії завдала авіаударів по будівлі Міноборони Ємену.

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