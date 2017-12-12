Трамп заявив про перемогу над ІД в Сирії та Іраку

Президент США Дональд Трамп на церемонії підписання військового бюджету в Білому домі заявив про перемогу над терористичним угрупованням «Ісламська держава» в Сирії і Іраку.

Стенограма його промови опублікована на сайті Білого дому, передає РБК.

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«Він [бюджет] санкціонує продовження фінансування нашої кампанії по знищенню ІДІЛ. Як ви знаєте, ми перемогли в Сирії, ми перемогли в Іраку. Але вони поширюються в інших районах. І ми переслідуємо їх так само швидко, як вони поширюються. За останні вісім місяців ми досягли в боротьбі з ІДІЛ більших успіхів, ніж попередня адміністрація за весь термін свого правління», - заявив Трамп.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2018 рік, яким передбачено надання Україні 350 млн дол. допомоги на політику в сфері безпеки.

У законі також передбачається продовження заходів з протидії агресії з боку Росії.