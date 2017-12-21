Біля Філіппін перекинувся пором із 251 людиною на борту, є загиблі

Сильний шторм перевернув пором, що перевозив 251 людину біля східного узбережжя Філіппін. Про це повідомила берегова охорона країни, передає "Русская служба ВВС".

Пором вийшов з порту Реал в бік Тихого океану, в районі 10:30 ранку перекинувся через сильний шторм, є жертви.

Підтверджена загибель чотирьох осіб, чиї тіла витягли з води, однак загальна кількість жертв може значно зрости.

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За офіційними повідомленнями, рятувальникам вдалося взяти на борт кілька людей неподалік від острова Полілло. Але повноцінній роботі рятувальних катерів і вертольотів заважають погодні умови.

Представник місцевої служби екстреної допомоги Хуаніто Діас заявив, що, згідно попереднього розслідування, в корпусі порома з'явилася пробоїна, через яку він і перекинувся.

За словами одного з рятувальників, такий пором здатний вмістити 280 чоловік, так що перевантажений він не був. Корабельні аварії порівняно часто відбуваються на Філіппінах, де часто буває штормова погода.

Тропічний шторм "Тембін" обрушиться на Філіппіни вранці в п'ятницю.