У Литві заборонили російські антивіруси "Касперського"

Литва в четвер, 21 грудня, заборонила використовувати антивірусні програми виробництва російської компанії Kaspersky Lab на комп'ютерах державних органів і приватних підприємств.

Як передає DW.com, йдеться про комп'ютери, за допомогою яких здійснюється керування енергетичною, фінансовою та транспортною інфраструктурою.

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Застосування програмного забезпечення Kaspersky може загрожувати національній безпеці, цитує заяву литовського уряду інформагенція Reuters. Російська компанія у відповідь оголосила, що перевірить можливість юридичного оскарження рішення литовського уряду.

В середині вересня уряд США заборонив федеральним відомствам використовувати антивірусні програми виробництва Kaspersky Lab. Російську компанію підозрюють у зв'язках з ФСБ. У компанії це заперечують. Також у Великобританії відомство NCSC, яке відповідає за безпеку в IT-сфері, застерегло міністерства країни від використання російських "антивірусів".