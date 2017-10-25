"Лабораторія Касперського" випадково отримала доступ до файлів Агентства із нацбезпеки США

«Лабораторія Касперського» випадково тримала доступ до файлів, які були пов’язані із Агенством національної безпеки США. Про це розповів засновник компанії Євген Касперський, пише «Meduza».

Виданя зазначає, що у 2014 році аналітики компанії повідомили йому, що завантажили дані про команду хакерів Equation Group, однак серед них виявились також і документи Агентва нацбезеки США.

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Повідомляється, що файли потрапили в "Лабораторію" в рамках стандартної процедури завантаження досліджуваних вірусів з комп'ютерів користувачів, та одразу ж були видалені.

Як повідомляв УНІАН раніше, російська корпорація з розробки програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» 12 жовтня заявила про розширення співпраці з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол), погодившись поділитися інформацією про кіберзагрози.

Відповідну угоду сторони підписали після того, як Кремль назвав «абсурдними» повідомлення ЗМІ про те, за даними ізраїльської розвідки, російські урядові хакери використовували програмне забезпечення «Касперського» з метою шпигунства. 10 жовтня газета New York Times повідомила, що ізраїльські агенти з розвідки проникли в мережу «Касперського» і, виявивши вторгнення російських хакерів, попередили про це Сполучені Штати.