Сепаратисти перемагають на виборах у Каталонії після підрахунку 99% голосів

Представники трьох партій, які виступають за самостійність регіону, за підсумками підрахунку 99% бюлетенів, здобули перемогу на позачергових парламентських виборах в Каталонії.

Про це повідомили представники місцевого уряду в п'ятницю вранці, 22 грудня, передає DW.com.

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Згідно з попередніми офіційними підсумками, найбільше голосів набрала ліберальна партія "Громадяни - Громадянська партія", яка виступає за євроінтеграцію. Її представники отримають 37 депутатських мандатів в парламенті (на 12 більше, ніж у 2015 році). Однак їм не вдасться сформувати коаліційну більшість.

Друге і третє місця зайняли сепаратистські партії: коаліція "Разом за Каталонію", яку очолює екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон (34 мандати) і "Ліві республіканці Каталонії" (32 місця в парламенті). Ще чотири мандати отримає партія "Кандидатура народної єдності", яка також виступає за відділення регіону від Іспанії. Карлес Пучдемон, що знаходиться в Брюсселі, назвав підсумки парламентських виборів "ляпасом" для Мадрида, який програв "їм же ініційований плебісцит".

Наприкінці жовтня Мадрид усунув від влади каталонську адміністрацію і розпустив регіональний парламент. Суд порушив кримінальні справи за спробу заколоту проти низки каталонських політиків і високопосадовців. Відсторонений від влади Пучдемон закликав розглядати дострокові вибори як другий тур референдуму про незалежність.