У Каталонії сепаратистські партії отримують більшість у новому парламенті – екзит-пол

Екзит-пол за підсумками регіональних виборів до парламенту в Каталонії 21 грудня засвідчив, що партії, які виступають за незалежність іспанського регіону, здобувають абсолютну більшість місць.

Як передає Радіо Свобода, виборчі дільниці зачинилися о 21:00 за київським часом. Офіційних результатів виборів ще не публікували. Наразі невідомо, чи збігатимуться офіційні результати з даними екзит-полу, опублікованими газетою La Vanguardia.

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Згідно з опитуванням, проведеним на виході з дільниць, сепаратистські партії можуть отримати 67-71 місце у 135-місному парламенті регіону. Прихильники цілісності Іспанії, за екзит-полом, здобувають від 55 до 62 місць, а представники партії Podemos, яка виступає проти жорстких заходів економії, можуть отримати 7 чи 8 місць у парламенті.

Оголошення офіційних результатів виборів очікують після півночі.

Дострокові вибори в парламент Каталонії призначили після того, як регіон оголосив про незалежність за підсумками місцевого референдуму. Мадрид назвав голосування незаконним і ввів в Каталонії пряме правління. Регіональний парламент розпустили, а місцевий уряд відправили у відставку. Усунений від влади голова Каталонії Карлес Пучдемон поїхав до Бельгії, звідки вів виборчу кампанію.