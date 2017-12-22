Рауль Кастро піде з поста президента Куби у 2018 році

Президент Куби Рауль Кастро піде у відставку в квітні 2018 року. Національна асамблея народної влади Куби продовжила термін повноважень Кастро з лютого до квітня у зв'язку з руйнуваннями, викликаними ураганом Ірма у вересні, пише Washinghton Post.

Читайте такожСША відкликають своїх дипломатів з Куби через таємничі звукові атаки – ЗМІ

Загальні вибори на Кубі призначено на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту. Головою кубинської держави 86-річний Кастро-молодший став у 2008 році, змінивши на цій посаді свого старшого брата Фіделя - лідера кубинської революції 1959 року.

Як повідомляв УНІАН, Фідель Кастро помер у віці 90 років 25 листопада 2016 року.