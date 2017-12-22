В Афінах біля будівлі апеляційного суду стався вибух (фото)
При цьому грецькі медіа незадовго до вибуху отримали попередження.
Біля будівлі апеляційного суду в Афінах стався вибух. Поліція виявила на території суду сумку з вибухівкою, яку підкинули невідомі.
За офіційними даними постраждалих немає, повідомляє Reuters.
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Внаслідок вибуху пошкоджено вікна на кількох поверхах будівлі.
Як повідомили у поліції, незадовго до вибуху дві грецькі медійні організації отримали попереджувальний дзвінок.
Наразі поліція досліджує відео з камер спостереження, які розташовані поблизу місця вибуху.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Австрії стався вибух на газорозподільній станції австрійської нафтогазової компанії OMV біля міста Баумгартен-ан-дер-Марх. Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина.