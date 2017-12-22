В Афінах біля будівлі апеляційного суду стався вибух (фото)

Біля будівлі апеляційного суду в Афінах стався вибух. Поліція виявила на території суду сумку з вибухівкою, яку підкинули невідомі.

За офіційними даними постраждалих немає, повідомляє Reuters.

Читайте такожЧерез вибух на складі піротехніки в Мексиці загинули 4 людини

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна на кількох поверхах будівлі.

Як повідомили у поліції, незадовго до вибуху дві грецькі медійні організації отримали попереджувальний дзвінок.

Наразі поліція досліджує відео з камер спостереження, які розташовані поблизу місця вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Австрії стався вибух на газорозподільній станції австрійської нафтогазової компанії OMV біля міста Баумгартен-ан-дер-Марх. Внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина.