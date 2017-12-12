В Австрії на газопроводі пролунав вибух: щонайменше один загиблий (фото, відео)

На газорозподільній станції австрійської нафтогазової компанії OMV біля міста Баумгартен-ан-дер-Марх, на схід від Відня стався вибух. Внаслідок інциденту загинула щонайменще одна особа.

Про це повідомляє Еuronews.

18 осіб дістали поранення. Раніше в поліції повідомляли про 60 постраждалих.

Читайте такожУ Китаї стався вибух на хімпідприємстві, є загиблі - ЗМІ

Згідно з інформацією Heute вибух був такої сили, що від вогню плавилися машини, які стояли на парковці неподалік. Хмара диму піднялася на 30-50 метрів, очевидцям здавалося, що сталась авіакатастрофа.

Міністерство закордонних справ у Twitter повідомило, що наразі український консул перевіряє інформацію щодо постраждалих під час вибуху на газорозподільній станції в Австрії українців.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Нью-Йорку, на автостанції поблизу Таймс-скверу стався вибух, внаслідок якого постраждали четверо осіб.