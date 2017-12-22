Глава МЗС Британії у Москві: РФ має припинити дестабілізацію європейських країн

12:01, 22 грудня 2017
Світ
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Зазначається, що Британія буде і далі захищати свої інтереси і інтереси союзників на тлі ворожості між Росією і Заходом, яка є найвищою з часу закінчення холодної війни.

Ілюстрація / REUTERS

Відносини Британії і Росії не можуть повернутися до стану "бізнес як зазвичай" доки Москва не припинить дестабілізацію європейських країн, в тому числі України.

Про це йдеться в заяві МЗС Британії з нагоди візиту міністра Бориса Джонсона до Москви, який проходить 22 грудня, пише Європейська правда.

Зазначається, що під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим Борис Джонсон буде заохочувати співпрацю щодо спільних міжнародних викликів, зокрема, щодо ядерної угоди з Іраном і північнокорейської загрози.

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Однак Джонсон наголосить, що Британія буде і далі захищати свої інтереси і інтереси союзників на тлі ворожості між Росією і Заходом, яка є найвищою з часу закінчення холодної війни.

"Наші відносини з росією не можуть бути "бізнесом як зазвичай", доки РФ продовжує дестабілізувати європейські держави, в тому числі Україну" - заявив міністр.

"Кремль поставив Росію у пряму опозицію до заходу, але це не обов’язково так має тривати і далі" - зазначив Джонсон.

За його словами, його візит до Росії припадає на критичний час, коли існує потреба спільної роботи над глобальними викликами.

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Теги: #Борис Джонсон#дестабілізація Росією ситуації#візит Джонсона до Москви#Британія і Росія