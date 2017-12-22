У Неаполі вибухнула поштова посилка, є загиблий

В італійському Неаполі в результаті вибуху поштової посилки, в якій знаходився вибуховий пристрій, одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє видання Rai News.

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В результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі, а також два припаркованих поблизу автомобіля.

Як уточнює видання, в результаті вибуху постраждали дві людини. Чоловік, 32-річний Антоніо Перна, був доставлений в лікарню Лорето-Маре, де помер незабаром після надходження. Друга постраждала 43-річна Моніка Венерусо - доставлена в лікарню Кардареллі.

Поліція проводить розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 грудня, у німецькому Потсдамі в приміщенні аптеки поряд із різдвяною ярмаркою, де в той час було багато людей, виявили вибуховий пристрій. Він був знешкоджений поліцією.