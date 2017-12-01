У Потсдамі біля різдвяного ярмарку знайшли вибухівку

У п'ятницю, 1 грудня, у німецькому Потсдамі в приміщенні аптеки поряд із різдвяною ярмаркою, де в той час було багато людей, виявили вибуховий пристрій. Про це повідомляє Bild.

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Вибухівку в аптеку доставили в посилці. Працівник закладу, побачивши там дроти, викликав поліцію.

Усіх людей з району навколо аптеки евакуювали, після чого вибухотехніки провели контрольований вибух. Хто міг доставити туди вибухівку, поліція поки з'ясовує.

За словами голови Західного поліцейського управління Пітера Мейріца, поліція почала перевірку після повідомлення про підозрілий пакет розміром 40 на 50 сантиметрів. Про це пише газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

За даними видання, пакет підкинули до однієї з що знаходяться в районі аптек.

За інформацією видання, співробітники правоохоронних органів успішно знешкодили пристрій.