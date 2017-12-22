Путін боїться зміни балансу сил біля російських кордонів - вимагає від Міноборони РФ її відслідковувати

Президент Росії Володимир Путін вимагає від Міноборони РФ відслідковувати зміну балансу сил і військово-політичної обстановки біля російських кордонів і в Європі, де прискореними темпами відбувається нарощування інфраструктури НАТО і США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на засіданні колегії Міністерства оборони.

«Якнайретельніше потрібно відслідковувати зміну балансу сил і військово-політичної обстановки у світі, насамперед - поблизу російських кордонів, а також у ключових, стратегічно важливих для нашої безпеки регіонах. Зокрема це стосується й Близького Сходу, Корейського півострова, де зберігається високий конфліктний потенціал, а також, безперечно, Європи, де прискореними темпами йде нарощування інфраструктури НАТО і США, які, як ви знаєте, нещодавно виклали свою оборонну стратегію», - сказав Путін .

За його словами, насправді цей документ має «наступальний характер, а якщо переходити на військову мову, то, безумовно, агресивний». Путін вважає, що це потрібно враховувати в практичній роботі.

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Водночас він вважає, що ситуація навколо Сирії і в цілому військово-політична обстановка в світі підтверджують правильність, своєчасність рішень щодо зміцнення армії і флоту.

«За останні роки було проведено, дійсно, масштабну роботу: завершено глибокі структурні перетворення збройних сил, ефективнішою стала вся система військового управління», - сказав Путін.

Він наголосив, що відбувається планомірне переозброєння всіх видів і родів військ. «У зв'язку з цим наведу лише декілька цифр, які демонструють динаміку цього процесу. У 2012 році частка сучасного озброєння і техніки у військах становила 16%; зараз, наприкінці 2017 року, - близько 60%; до 2021 року має зрости до 70%», - сказав президент РФ.

При цьому Путін наголосив, що світ переживає справжній переворот в економіці, технології, знаннях, і такі трансформації обов'язково торкнуться і військової сфери, стану армій провідних країн світу.

«Росія повинна бути серед держав - лідерів, а за деякими напрямами - абсолютним лідером у розбудові армії нового покоління, армії епохи нового технологічного укладу. Це має найважливіше значення для забезпечення нашого суверенітету, миру і безпеки наших громадян, для впевненого розвитку країни, проведення відкритого і самостійного зовнішньополітичного - в інтересах нашої країни - курсу», - сказав Путін.