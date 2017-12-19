Росія планує розгорнути своє військово-морське угруповання у районі Червоного і Аравійського морів - експерти

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала дані про ознаки військового співробітництва між Москвою і Хартумом й плани розміщення російської військово-морської бази в Порт-Судані.

Це вказувало на те, що Російська Федерація робить конкретні кроки для посилення своєї військової присутності по периметру Аравійського півострова, попередив керівник аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін, передає InformNapalm.

Але на цьому амбіції РФ не закінчуються. Як повідомляє офіційний сайт МО РФ, 15 грудня з Кронштадта вийшло океанографічне дослідне судно (ОДС) Балтійського флоту "Адмірал Володимирський". Маршрут ОДС пройде по Балтійському і Північному морям, далі через протоку Ла-Манш в Атлантичний океан, потім через Гібралтар і Середземне море через Суецький канал і Баб-ель-Мандебську протоку в Червоному морі — в Індійський океан. Далі їх чекає острів Маврикій.

Зазначається, що після крайнього далекого походу в Аденську затоку судно протягом трьох місяців перебувало на верфях Кронштадтського морського заводу для відновлення технічної готовності та виконання робіт. В результаті на кораблі встановили ваговий комплекс "Папуга" російського виробництва, новий гідрологічний зонд ОЛД-1 і модернізований промерный ехолот НЕЛ-1000М.

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Згідно з офіційними даними, в Індійському океані екіпаж судна обстежує знову виявлені відмітні глибини й навігаційні небезпеки, складе характеристики районів та збір відомостей для коректури карт, інструкцій та посібників для плавання протягом походу.

"Під час місії на борту корабля перебуває підрозділ морської піхоти. За маршрутом переходу також заплановано проведення комплексних океанографічних досліджень, збір відомостей для коректури морських навігаційних карт, інструкцій і посібників для плавання, перевірка роботи радіонавігаційних систем", - йдеться у повідомленні волонтерів.

"Зазначений перелік завдань, а також маршрут самого ОДС "Адмірал Володимирський" може вказувати на те, що основним завданням його є уточнення місії морських карт в інтересах навігації підводних човнів", - додали в InformNapalm.

Крім того, сам район проведення дослідних робіт також вказує на інтерес ВМФ РФ до акваторії Червоного моря, а також до південно-східних вод Аравійського моря, включаючи Аденську затоку. Район має велике значення для транспортування близькосхідної нафти.

"Тобто посилення військової присутності РФ у цьому регіоні дозволить чинити вплив на транспортування енергоносіїв до Європи, створювати у разі потреби блокаду логістичних комунікацій, впливати на цінову динаміку на світовому ринку", - пояснили у міжнародній розвідувальній спільноті.

Звертає на себе увагу, що зростання інтересу в 2017 році до посилення військового російської присутності в регіоні збіглося зі зростанням аналогічного інтересу з боку Тегерана. Так, у червні 2017 року 47-а флотилія ВМС Ірану в складі двох кораблів — Alborz і Bushehr, а до цього 46-а флотилія ВМС ІРІ перебували в Аденській затоці.

У лютому ВМС Ірану приступили до завершальної стадії великомасштабних навчань, включали північну частину Індійського океану.

"Таким чином, беручи до уваги високий рівень координації дій та військово-політичного співробітництва між Москвою і Тегераном (наприклад, у Сирії), існує висока ймовірність того, що посилення військової присутності двох країн в акваторії Червоного моря та Аденської затоки скоординовані й мають схожі цілі", - підсумували волонтери.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, на якому суданські солдати тренуються під наглядом бійців приватної військової компанії (ПВК) Росії.