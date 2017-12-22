Путіну доповіли про виведення російських військ із Сирії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президентові РФ Володимиру Путіну про виконання наказу вивести російські війська із Сирії.

"Ваш наказ про виведення угруповання російських військ із Сирійської Арабської республіки виконаний", - заявив міністр на зустрічі Путіна з керівництвом Міноборони і командувачами військ військових округів і Північним флотом, передає "ТАСС".

Читайте такожПутін боїться зміни балансу сил біля російських кордонів - вимагає від Міноборони РФ її відслідковувати

Шойгу також доповів президентові РФ, що в Сирії залишаються три батальйони військової поліції, центр примирення сторін і бази в Хмеймімі та Тартусі.

"Також за міжнародними договорами на постійній основі залишаються два наших (РФ - Ред.) пункти базування - авіаційна група на аеродромі Хмеймім та матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту в Тартусі", - додав глава Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.