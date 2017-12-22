У 2018 році військовий бюджет Росії складе $46 мільярдів

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу на підсумковій колегії міністерства за участю президента Володимира Путіна заявив, що військовий бюджет на 2018 рік складе $46 млрд, передає kommersant.ru. «Військовий бюджет збалансований, відповідає потребам збройних сил, і в наступному році складе 2,8% від ВВП, або $46 млрд, при цьому в США він перевищить $700 млрд, у Великобританії складе близько $60 млрд, а у Франції та Німеччині - по $40 млрд. Коментарі тут зайві», - сказав російський міністр.

Читайте такожЯпонія хоче виділити на оборону рекордні $46 млрдПутін закликав військових спиратися на інтелект, дисципліну і організованість, оскільки військові витрати в подальшому будуть зменшуватися. «У наступному році, що настає, в процентному відношенні до ВВП це буде два і вісім з невеликим, 2,85%, по-моєму. Потім потихеньку ще навіть буде знижуватися», - сказав він.

У жовтні уряд РФ виступив з пропозицією збільшити видатки на оборону, гроші при цьому підуть в секретну частину бюджету.