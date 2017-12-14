Путін обіцяє не втягувати Росію в нову гонку озброєнь

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не втягуватиметься в гонку озброєнь з Заходом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми не виходили з основоположних договорів, які є, були наріжним каменем міжнародної безпеки», - стверджує він.

При цьому Путін звинуватив США в односторонньому виході з Договору про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО).

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«Тепер ми чуємо розмови про проблеми з договором про малу і середню дальність (Договір про ліквідацію ракет середньої й малої дальності (РСМД) - УНІАН). Судячи з усього, створюється умова і проводиться інформаційно-пропагандистська робота для можливого виходу США з цього договору. Тим більше, що за фактом вони вже вийшли. Вони намагаються нас у чомусь дорікнути і звинувачувати, а самі вони поставили свої системи протиракетні в Румунії. Вони поставили пускові системи «Іджіс», але в цих системах можна легко замінити протиракети (перехоплювачі - УНІАН) на ракети середньої дальності», - стверджує президент РФ.

При цьому він запевнив, що РФ дотримуватиметься міжнародних договорів.

«Якщо й далі так справа піде - нічого доброго не буде. Але ми самі виходити нікуди і нізвідки не збираємося», - запевнив він.

Також Путін торкнувся теми Договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

«Щодо СНО-III. Ми чуємо від США, що це їм невигідно, не потрібно, такі розмови є. Якщо це станеться, якщо США знову в черговий раз в односторонньому порядку вийдуть з нього - це буде дуже погано з точки зору збереження міжнародної стабільності і безпеки», - вважає президент РФ.

«Ми бачимо ці процеси і розуміємо, до чого конкретно ці дії можуть призвести. Ми забезпечимо свою безпеку, не втягуючись у гонку озброєнь», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Пол Селва заявив, що Росія розгорнула балістичну ракету наземного базування, тим самим порушивши договір про ракети середньої й малої дальності.

У Кремлі відкинули звинувачення США в порушеннях РСМД.

На початку грудня президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти РФ за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності.

Договір про ліквідацію ракет середньої й малої дальності був підписаний у 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть проводити випробування і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.