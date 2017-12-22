У Швейцарії жінка вперше отримала ліцензію на пілотування винищувача

У Швейцарії вперше в історії збройних сил країни жінка стане пілотом винищувача. Лейтенант Фанні Колле минулого тижня отримала "крила" військового льотчика (ліцензію на пілотувння) разом з сімома іншими курсантами і тепер може продовжити навчання, щоб стати пілотом винищувача F/A-18 Hornet, передає Європейська правда.

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Після завершення навчання через рік 26-річна Колле з позивним "Shotty" стане першою жінкою у швейцарській армії, яка пілотуватиме винищувач. Вона почала пілотну підготовку в 2012 році, а також отримала ступінь з авіації.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Великобританії заявила, що роль Джеймса Бонда повинна виконати жінка.