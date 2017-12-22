Лондонський Біг-Бен, який "замовк" на час ремонту, зазвучить у новорічні свята

Лондонський Біг-Бен, який "замовк" на чотири роки на час ремонту, задзвонить на честь Різдва та Нового року.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Почути дзвін Біг-Бена можна буде від 9 ранку 23 грудня до 13:00 1 січня. Хранитель знаменитого годинника Стів Джаггс сказав, що повернення Біг-Бена дозволить йому стати в епіцентрі новорічних святкувань.

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За його словами, у наступні чотири роки Біг-Бен звучатиме лише з нагоди особливих днів, а на постійній основі відновить роботу лише у 2021 році, після завершення реставраційних робіт.

Великий дзвін годинникової вежі Вестмінстерського палацу майже безперервно вибивав час упродовж 157 років. Але через реконструкцію його від’єднали від годинника, щоб забезпечити безпеку робітників, які здійснюють роботи на вежі.

Раніше дзвін замовкав під час ремонту вежі в період з 1983 по 1985 рік, а також в 2007 році.