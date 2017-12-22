Мінфін США ввів санкції проти найбільших російських "злодіїв у законі"

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки російських громадян, серед яких десять кримінальних авторитетів з Росії і країн колишнього СРСР. Про це повідомляється на сайті відомства, передає Радіо Свобода.

У чорний список, крім інших, потрапили Алімжан Тохтахунов, відомий також як Тайванчик, а також Захар Калашов на прізвисько Шакро Молодий. Низка ЗМІ називають їх найбільшими "злодіями в законі". Один з фігурантів – Володимир Тюрін. У жовтні Генеральна прокуратура України назвала його організатором вбивства колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, яке було скоєно у березні 2017 року у Києві.

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Також обмеження ввели для двох російських компаній, які належать кримінальному авторитету Рубену Татуляну. Фігурантам санкційного списку заборонено вести бізнес з американськими громадянами і відвідувати США.

США ввели санкції в рамках боротьби проти організації "Злодії в законі". Угруповання діє в Росії, США, Греції, Іспанії і на Україні.

Днем раніше Міністерство фінансів США ввело санкції стосовно 13 осіб та 39 організацій в рамках "закону Магнітського". Серед фігурантів чорного списку виявилися глава Чечні Рамзан Кадиров, син Генпрокурора Росії Юрія Чайки Артем, дочка колишнього президента Узбекистану Гульнара Карімова і колишній командир київського полку "Беркут" Сергій Кусюк.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що відповідна реакція Москви буде, і буде дотримуватися принцип взаємності. При цьому на уточнююче питання, хто з американської сторони "дорівнює Кадирову", Пєсков відповів: "Мало в них таких людей".