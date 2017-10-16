Вдові вбитого в Києві депутата-втікача Вороненкова повернуть заарештовані у Росії гроші і коштовності

Слідчий комітет постановив повернути Марії Максаковій її ювелірні вироби та годинник. Вони були заарештовані по справі колишнього депутата Держдуми, її чоловіка Дениса Вороненкова, вбитого у Києві, передає РБК.

Клопотання, подане адвокатом Вороненкова Андрієм Гривцовим, було задоволено слідчим. Максаковій повернуть «жіночі ювелірні вироби і годинники». «У поверненні чоловічих ювелірних виробів і годинників відмовлено», - заявила суддя Мосміськсуду. За словами Гривцова, майно було вилучено з комірки Максаковою в банку - «кілька прикрас, сережок, а також 40 тис. євро».

Читайте такожКолишній чоловік Максакової назвав маячнею звинувачення в організації вбивства Вороненкова

Проти Вороненкова у Росії були заведені справи за ч. 3 ст. 33, 1 ч. ст. 170.1 («Організація фальсифікації державного реєстру юридичних осіб») і ч. 4 ст. 159 («Шахрайство»). Екс-депутата підозрюють у махінаціях з нерухомістю на $1,2 млн і 6,4 млн руб. В жовтні 2016 року разом з Максаковою він виїхав з Росії.

Майно Вороненкова в Росії - гаражний бокс, машино-місце і «велика кількість коштовностей і чоловічих годинників» — було заарештовано 1 серпня, повідомляв його адвокат Гривцов.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков переїхав в Україну разом з дружиною Максаковою і отримав українське громадянство. 15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вороненков є важливим свідком по справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

23 березня Вороненкова вбили в центрі Києва. В результаті перестрілки також були поранені його охоронець і сам нападник, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кілер - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенко, Паршов народився у Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ зазначили, що ще з'ясовують, чи є Паршов агентом російської ФСБ.

Генпрокуратура України назвала «фактичним замовником вбивства бізнесмена Володимира Тюріна, який був у відносинах з Максаковою більше десяти років тому. 4 вересня Луценко заявив, що замовник вбивства Вороненкова знаходиться в РФ, причетний до злочинних кіл і має "живі контакти" з російськими спецслужбами.