"Наближається війна": американський генерал закликав морпіхів США у Норвегії готуватися до бою
Генерал наголосив на тому, що морські піхотинці мають бути готовими до війни повсякчасно і заявив, що у майбутньому на них чекає значний бій.
Командувач Корпусу морської піхоти США генерал Роберт Неллер попередив своїх підлеглих про наближення війни та закликав їх готуватись до цього.
Відповідну заяву, як повідомляє Голос Америки з посиланням на Military.com, Неллер зробив у ході візиту до американських морських піхотинців, розташованих у Норвегії на ротаційній основі на запрошення уряду Норвегії.
Неллер наголосив на тому, що морські піхотинці мають бути готовими до війни повсякчасно і заявив, що у майбутньому на них чекає значний бій. При цьому він вказав на Росію та тихоокеанський регіон, як зони конфлікту в майбутньому.
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"Сподіваюсь, що неправий, але наближається війна... Ви вже берете участь у бою, перебуваючи тут - в інформаційному бою, політичному", - цитує слова генерала видання.
Росія неодноразово заперечувала проти присутності морських піхотицнів США у Норвегії.
Видання Military.com відзначає, що морським піхотинцям США у Норвегії раніше заборонили використовувати слово Росія у спілкуванні зі ЗМІ.
Водночас Сержант-майор Морської піхоти США (специфічна для Морської піхоти лідерська посада - прим. ГА ) Роналд Ґрін, який також відвідав військовослужбовців США у Норвегії, нагадав, що за ними пильно стежать.
"Пам'ятайте, чому ви тут. Вони стежать. Так само, як ви стежите за ними, вони стежать за вами. Зараз тут 300 морпіхів; ми можемо збільшити кількість від 300 до 3000 за день", - також відзначив військовий.
Ґрін, не використовуючи слово "Росія", нагадав військовим США про незадоволення, яке наявне з приводу їх присутності у Норвегії.
"Їм не подобається, що ми протистоїмо їм, а нам - подобається той факт, що їм це не подобається. Нас тут 300, вони нас оточили. Що ж - вони потрапили до нас у пастку, правильно? Ми вже були у такій ситуації".