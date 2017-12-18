США витратять $200 мільйонів на авіабази в Європі в рамках ініціативи по стримуванню РФ

США планують витратити понад 200 мільйонів доларів на ремонт та будівництво військових об'єктів на авіабазах, які розташовані переважно в країнах Східної Європи.

Як повідомляє видання Air Force Times, підписаний 12 грудня Дональдом Трампом оборонний бюджет на 2018 рік передбачає можливість керівництву ВПС США купувати земельні ділянки і будувати військові об'єкти за межами Сполучених Штатів.

Зокрема, у витрати оборонного бюджету включено приблизно 214 мільйонів доларів на будівництво об'єктів в Ісландії, Норвегії та країнах Східної Європи.

Дане фінансування є частиною Європейської ініціативи стримування, яка була ініційована через кілька місяців після анексії Росією Криму і подальшим насильством на Сході України.

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На військових базах США будуть тимчасово базуватися високотехнологічні літаки F-22 Raptor та F-35 Strike Fighter, а також засоби розвідки для відстеження російських підводних човнів, які перебувають у Північному та Балтійському морях.

"Ми поки не можемо надати конкретні деталі щодо майбутніх операцій та локацій, ми постійно шукаємо можливості для проведення тренувань по взаємодії для наших літаків п'ятого покоління з нашими європейськими союзниками і партнерами", - розповів речник військового командування США в Європі Хуан Мартінес

Зокрема, за даними Foreign Policy, США направлять 14 мільйонів доларів на будівництво нових ангарів на військово-морській базі в ісландському Кефлавіку для розміщення там літаків P-8 Poseidon, призначених для відстеження підводних човнів. Це стане відповіддю на провокації з боку російських підводних човнів в цьому регіоні.