"Правосуддя має здійснитися": голова МЗС Британії поклав квіти на місці вбивства Нємцова

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон поклав квіти на місці вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова в Москві. Міністр виклав у Twitter фото біля народного меморіалу, організованого на Великому Москворецькому мостув столиці Росії – на місці вбивства опозиціонера. Джонсон підписав публікацію словами: «Правосуддя має здійснитися».

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Як передає Радіо Свобода, Джонсон вперше відвідав Москву як голова зовнішньополітичного відомства Великої Британії – цю посаду він обійняв півтора року тому. Переговори проходили за зачиненими дверима.

За підсумками переговорів Джонсон заявив, що хоче домогтися поліпшення відносин з Росією. Зокрема, збільшити обсяг експорту британських товарів. При цьому голова британського МЗС зауважив, що його бажання не применшує складнощів у відносинах між країнами.

Зокрема, Джонсон зазначив, що в Москви і Лондона поки що немає спільної точки зору щодо ситуації в Україні. За словами Джонсона, позиція Великої Британії по Криму залишається незмінною: Росія порушила суверенітет України. При цьому міністр висловив сподівання на вирішення ситуації.

Колишній віце-прем’єр Росії і критик Володимира Путіна Борис Нємцов був убитий у Москві 27 лютого 2015 року. Замовника вбивства досі не знайшли. Убивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.