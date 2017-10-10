У Росії пом'якшили вирок убивцям Нємцова
Верховний суд Росії ухвалив рішення про скасування штрафів в якості покарання у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.
Верховний суд Росії трохи пом'якшив вирок у справі про вбивство політика Бориса Нємцова, скасувавши штрафи, але підтвердивши терміни ув'язнення, як передають РИА Новости.
"Вирок змінити — скасувати додаткове покарання у вигляді штрафу, в іншому покарання залишити без зміни", — оголосив рішення один із суддів колегії.
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Суд першої інстанції 13 липня призначив кілеру Зауру Дадаеву 20 років колонії, Анзору Губашеву — 19 років, його братові Шадіду — 16 років, Темірлану Ескерханову — 14 років, Хамзату Бахаєву — 11 років.
Крім того, підсудних оштрафували на 100 тисяч рублів кожного. Згідно з вироком, відбувати покарання всім їм належить в колоніях суворого режиму.