У Росії пом'якшили вирок убивцям Нємцова

Верховний суд Росії трохи пом'якшив вирок у справі про вбивство політика Бориса Нємцова, скасувавши штрафи, але підтвердивши терміни ув'язнення, як передають РИА Новости.

"Вирок змінити — скасувати додаткове покарання у вигляді штрафу, в іншому покарання залишити без зміни", — оголосив рішення один із суддів колегії.

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Суд першої інстанції 13 липня призначив кілеру Зауру Дадаеву 20 років колонії, Анзору Губашеву — 19 років, його братові Шадіду — 16 років, Темірлану Ескерханову — 14 років, Хамзату Бахаєву — 11 років.

Крім того, підсудних оштрафували на 100 тисяч рублів кожного. Згідно з вироком, відбувати покарання всім їм належить в колоніях суворого режиму.