Пучдемон закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Каталонію

Усунутий від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав уряд у Мадриді дозволити йому повернутися. "Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії", - заявив Пучдемон в інтерв'ю Reuters в суботу, 23 грудня, як повідомляє DW.

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Політик висловив бажання дістатися до Каталонії ще до першого засідання обраного нещодавно регіонального парламенту, яке відбудеться 23 січня. "Я президент регіонального уряду і залишуся ним, якщо іспанська держава поважатиме результати голосування", - зазначив Пучдемон. Він заявив про готовність вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність Каталонії.

Кілька днів тому в Каталонії пройшли позачергові вибори регіонального парламенту, які завершились перемогою прихильників незалежності регіону. За підсумками підрахунків 99,9 відсотка бюлетенів перемогу отримали три партії, що виступають за самостійність регіону і які сумарно здобули більше половини зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак, найбільше голосів отримала ліберальна партія "Громадяни", яка виступає за євроінтеграцію та єдність з Іспанією. Її представники отримають 37 депутатських мандатів у парламенті.