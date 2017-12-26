Творець Багза Банні помер у віці 99 років

Художник і дизайнер Боб Гівенс, творець найбільш популярного образу мультиплікаційного персонажа Багза Банні, помер у віці 99 років. Про це повідомляє BBC News.

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Гівенс вперше намалював Багза Банні в 1940 році. За основу він взяв схожого персонажа - кролика, що з'являвся до цього в декількох мультфільмах. Студія Warner Bros. побажала змінити вигляд героя, тому що оригінальний був «надто милим».

Художник працював над мультсериалами про Тома і Джеррі, Даффі і Дональда Дака, співпрацював зі студіями Disney, Warner Bros. і Hanna-Barbera.

Саме з-під його олівця вийшли знамениті Елвін і бурундуки, моряк Попай і інші персонажі. Гівенс продовжував працювати до початку 2000-х років.

За словами дочки легендарного мультиплікатора, причиною смерті її батька стала гостра дихальна недостатність.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у США помер натхненник Ice Bucket Challenge.