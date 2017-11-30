У США помер натхненник Ice Bucket Challenge

Американець Ентоні Сенеркья, який надихнув людей на благодійний флешмоб Ice Bucket Challenge, помер у віці 46 років.

14 років тому Сенеркьї поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз (ALS) - хвороба центральної нервової системи, яка призводить до паралічів і подальшої атрофії м'язів, пише Тіme. «Він невпинно працював, щоб підвищити обізнаність про ALS і був зачинателем всесвітньо відомого виклику Ice bucket», - йдеться у некролозі чоловіки.

«Він був бійцем... Він був нашим світлом. Він зробив наше життя кращим", - заявила дружина Ентоні Сенеркья журналістам.

Флешмоб Ice Bucket Challenge здобув популярність влітку 2014 року. Тоді в ньому взяли участь багато світових знаменитостей, у тому числі засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг, колишній президент США Джордж Буш, письменник Стівен Кінг, музиканти, актори та багато інших.

За два місяці на фінансування досліджень було пожертвувано більше $115 млн.

Нагадаємо, в 2014 році один із засновників всесвітньо відомої акції Ice Bucket Challenge Корі Гріффін трагічно загинув у віці 27 років. Корі брав участь у заході зізбору коштів для фонду ALS. Йому разом з командою вдалося зібрати близько $100 тис., які підуть на розробку ліків від бічного аміотрофічного склерозу. Корі пірнув в Атлантичний океан поблизу острова Нантакет з даху будівлі Juice Guys і не зміг виплисти.