Росія почала формувати постійні військові бази у Сирії

Росія почала формувати постійні угруповання в Тартусі і Хмеймімі в Сирії. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу повідомив сьогодні на селекторній нараді.

«Минулого тижня верховний головнокомандувач затвердив структуру і штат основних пунктів базування в Тартусі і Хмеймімі. Ми приступили до формування постійного угруповання там», - заявив Шойгу.

Він зазначив, що російські парламентарії ратифікували відповідну угоду з керівництвом Сирії.

Шойгу наголосив, що під час сирійського операції було відпрацьовано багато чого, починаючи від «унікальної» у своєму роді логістичної схеми з доставки необхідних вантажів для роботи російського угруповання в Сирії, і завершуючи випробуваннями озброєнь.

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«Це стосується і високоточної зброї, і багато чого іншого - системи наведення, система «Стрілець», робота дальньої авіації», - сказав Шойгу.

Він додав, що минулого тижня було завершено виведення основної частини угруповання, яка перебувала в Сирії, включаючи авіаційну й іншу техніку.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни. Це став третій наказ за останні два роки про виведення російського угруповання.

Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази – в Тартусі і Хмеймімі.