Знищення сирійського літака з ПЗРК "Стріла-3" потрапило на відео

Бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили літак L-39 сирійських ВПС.

Пілот зміг катапультуватися, але був розстріляний із землі, передає Warjournal Channel.

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Зазначається, що бойовики збили навчально-бойовий літак, який використовують як штурмовик для підтримки піхоти, за допомогою ПЗРК "Стріла-3".

Як повідомляв у своєму Telegram-каналі Directorate 4, пілотом навчально-бойового літака, який сьогодні збили бойовики, був уродженець м. Хомс Басім Гасан. Інцидент стався в районі н. п. Ум Харайтан і аль-Хамданія.