Бойовики збили сирійський військовий літак, пілота розстріляли у повітрі (фото, відео)
На відео, знятому бойовиками, видно, що пілот зміг скористатися парашутом, однак був розстріляний у повітрі.
Бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили сирійський навчально-бойовий літак L-39, що використовується як штурмовик для підтримки наземних сил.
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Інцидент стався у районі н. п. Ум Харайтан і аль-Хамданія, де ВПС Сирії надавали допомогу частинам "дивізії "Тигр", які наступали, пише на своєму Telegram-каналі Directorate 4.
L-39 був збитий зенітним вогнем із землі, внаслідок чого пілот був змушений катапультуватись. На відео, знятому бойовиками, видно, що він зміг скористатися парашутом, однак, швидше за все, був розстріляний у повітрі.
Відомо, що пілотом навчально-бойового літака, який сьогодні збили бойовики, був уродженець м. Хомс Басім Гасан.
УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!
Також опубліковано відео зі страченим пілотом збитого літака L-39:
#Syria#Hama#NorthernHama#NorthEasternHama#NorthEastHama BRAND NEW VIDEO OF TERRORIST JIHADIST WITH THE DEAD SYRIAN AIR FORCE PILOT who's L-39 WAS SHOT DOWN 15 Minutes Ago (Might have been Killed after he landed and was captured) pic.twitter.com/5KvSlC7myn— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) December 26, 2017
Раніше бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.