Бойовики збили сирійський військовий літак, пілота розстріляли у повітрі (фото, відео)

Бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили сирійський навчально-бойовий літак L-39, що використовується як штурмовик для підтримки наземних сил.

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Інцидент стався у районі н. п. Ум Харайтан і аль-Хамданія, де ВПС Сирії надавали допомогу частинам "дивізії "Тигр", які наступали, пише на своєму Telegram-каналі Directorate 4.

L-39 був збитий зенітним вогнем із землі, внаслідок чого пілот був змушений катапультуватись. На відео, знятому бойовиками, видно, що він зміг скористатися парашутом, однак, швидше за все, був розстріляний у повітрі.

Відомо, що пілотом навчально-бойового літака, який сьогодні збили бойовики, був уродженець м. Хомс Басім Гасан.

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

Також опубліковано відео зі страченим пілотом збитого літака L-39:

#Syria#Hama#NorthernHama#NorthEasternHama#NorthEastHama BRAND NEW VIDEO OF TERRORIST JIHADIST WITH THE DEAD SYRIAN AIR FORCE PILOT who's L-39 WAS SHOT DOWN 15 Minutes Ago (Might have been Killed after he landed and was captured) pic.twitter.com/5KvSlC7myn — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) December 26, 2017

Раніше бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.