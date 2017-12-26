Бойовики збили сирійський військовий літак, пілота розстріляли у повітрі (фото, відео)

19:38, 26 грудня 2017
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На відео, знятому бойовиками, видно, що пілот зміг скористатися парашутом, однак був розстріляний у повітрі.

Бойовики збили літак сирійських ВС / Скріншот

Бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили сирійський навчально-бойовий літак L-39, що використовується як штурмовик для підтримки наземних сил.

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Інцидент стався у районі н. п. Ум Харайтан і аль-Хамданія, де ВПС Сирії надавали допомогу частинам "дивізії "Тигр", які наступали, пише на своєму Telegram-каналі Directorate 4.

L-39 був збитий зенітним вогнем із землі, внаслідок чого пілот був змушений катапультуватись. На відео, знятому бойовиками, видно, що він зміг скористатися парашутом, однак, швидше за все, був розстріляний у повітрі.

Відомо, що пілотом навчально-бойового літака, який сьогодні збили бойовики, був уродженець м. Хомс Басім Гасан.

фото Directorate 4

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою і вагітним!

Також опубліковано відео зі страченим пілотом збитого літака L-39:

Раніше бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.

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Теги: #збитий літак у Сирії#бойовики збили сирійський літак