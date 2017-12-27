Росія обмежить доступ на аеродроми для США за договором про відкрите небо

Росія скоротить з 1 січня 2018 року кількість аеродромів, які США дозволено використовувати згідно з договором щодо відкритого неба. Про це повідомило "РИА Новости" військово-дипломатичне джерело.

"Мова йде про приведення переліку аеродромів у відповідності з договором. Такий крок є дзеркальним у відповідь на заявлені США заходи щодо Росії, які також планується ввести з січня", — сказав джерело.

Читайте такожРосійський військовий літак пролетів над Білим домом (відео)

Співрозмовник агентства пояснив, що мається на увазі намір США закрити для російських спостерігачів повітряний простір над Аляскою, Гаваями, а також обмежити дальність польотів.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.