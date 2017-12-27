В комп'ютерній програмі ФБР знайшли російський код: у США побоюються за дані американців

У програмі ФБР з розпізнавання відбитків пальців знайшли програмний код, розроблений російською компанією.

Про це пише американське онлайн-видання BuzzFeed з посиланням на джерела, передає Радіо Свобода.

Стверджується, що ця комп'ютерна фірма може бути пов'язана зі спецслужбами Росії. У Вашингтоні побоюються, що російські хакери можуть отримати доступ до закритих баз біометричних даних мільйонів американських громадян і навіть проникнути в комп'ютерні системи органів правопорядку.

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За даними BuzzFeed, французька компанія Papillon, що входила в промисловий конгломерат Safran, створила програмне забезпечення для ФБР з допомогою російських розробників. Співрозмовники видання розповіли, що компанія приховала від американців таємну угоду з росіянами-розробниками коду. При цьому, в своїх рекламних проспектах фірма повідомляла про близькі зв'язки з російськими держструктурами, включаючи ФСБ.

В документах щодо угоди французька фірма констатує, що їй не відомо про існування в коді будь-яких елементів, що дозволяють маніпулювати ним дистанційно. Тим не менш факт угоди належало зберігати в секреті, щоб не заважати реалізації програмного забезпечення на американському ринку.

Влітку влада США заборонила урядовим структурам країни використовувати програми іншої російської компанії – "Лабораторії Касперського". Її підозрюють у зв'язках з Кремлем і російськими спецслужбами. "Лабораторія Касперського" співпрацю заперечує. Компанія пообіцяла на початку 2018 року розкрити вихідний код програм і їхніх майбутніх оновлень, щоб їх могли перевірити незалежні експерти.