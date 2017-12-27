Актор Олег Табаков втратив пам'ять

Актор Олег Табаков прийшов до тями після того, як його ввели у штучну кому, однак тепер у нього з'явилися проблеми з пам'яттю.

Про це в середу, 27 грудня, повідомляє телеканал РЕН ТВ.

Читайте такожУ Москві госпіталізували зірку "Іронії долі" та "Службового роману"

Наголошується, що зараз актор знаходиться у свідомості, але практично нікого навколо не впізнає.

Як повідомлялося, медики ввели актора в штучну кому для того, щоб зняти навантаження з внутрішніх органів.

82-річного Олега Табакова госпіталізували в кінці листопада з діагнозом "сепсис". 29 листопада актор Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий.