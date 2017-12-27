Актора Олега Табакова ввели у штучну кому
11:04, 27 грудня 2017Світ
1439
Актор Олег Табаков 29 листопада переніс термінову операцію, його стан зараз оцінюється як стабільно важкий.
Таким чином медики хочуть зняти навантаження з ослаблених від боротьби з недугою органів / Фото Театру-студії Олега Табакова
Стан народного артиста СРСР Олега Табакова залишається стабільно важким. Актора ввели у штучну кому, повідомляє РенТВ.
Зазвичай при тяжких захворюваннях, коли стан людини не поліпшується протягом тривалого часу, до такої міри вдаються, щоб зняти навантаження з ослаблених від боротьби з недугою органів.
Як повідомляв УНІАН, 82-річного Олега Табакова госпіталізували в кінці листопада з діагнозом "сепсис". 29 листопада актор Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter