Актора Олега Табакова ввели у штучну кому

11:04, 27 грудня 2017
Світ
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Актор Олег Табаков 29 листопада переніс термінову операцію, його стан зараз оцінюється як стабільно важкий.

Фото Театру-студії Олега Табакова

Стан народного артиста СРСР Олега Табакова залишається стабільно важким. Актора ввели у штучну кому, повідомляє РенТВ.

Зазвичай при тяжких захворюваннях, коли стан людини не поліпшується протягом тривалого часу, до такої міри вдаються, щоб зняти навантаження з ослаблених від боротьби з недугою органів.

Як повідомляв УНІАН, 82-річного Олега Табакова госпіталізували в кінці листопада з діагнозом "сепсис". 29 листопада актор Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий.

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Теги: #Табаков у комі#стан Олега Табакова