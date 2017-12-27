Актора Олега Табакова ввели у штучну кому

Стан народного артиста СРСР Олега Табакова залишається стабільно важким. Актора ввели у штучну кому, повідомляє РенТВ.

Зазвичай при тяжких захворюваннях, коли стан людини не поліпшується протягом тривалого часу, до такої міри вдаються, щоб зняти навантаження з ослаблених від боротьби з недугою органів.

Як повідомляв УНІАН, 82-річного Олега Табакова госпіталізували в кінці листопада з діагнозом "сепсис". 29 листопада актор Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий.