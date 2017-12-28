На Мальті літак британського лорда через сильний вітер протаранив будівлю (фото)
03:03, 28 грудня 2017Світ
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Швидкість вітру на Мальті у ці дні іноді досягає 30 км/год.
Dassault Falcon 7X / REUTERS
На Мальті у ніч на 28 грудня реактивний літак бізнес-класу Dassault Falcon 7X буквально здуло вітром зі стоянки в аеропорту. В результаті він протаранив розташовану поблизу будівлю.
Dassault Falcon 7X / REUTERS
Читайте такожУ російському аеропорту з літака випала стюардесаЗа даними ЗМІ, приватний літак належить британському політику і бізнесменові, лорду Майклу Ашкрофу. Він є колишнім заступником голови Консервативної партії.
На Мальті протягом декількох днів - сильний вітер. Його швидкість іноді досягає 30 км/год.
Як повідомляв УНІАН, в Бангладеш зіткнулися два літаки.
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