На Мальті літак британського лорда через сильний вітер протаранив будівлю (фото)

На Мальті у ніч на 28 грудня реактивний літак бізнес-класу Dassault Falcon 7X буквально здуло вітром зі стоянки в аеропорту. В результаті він протаранив розташовану поблизу будівлю.

Читайте такожУ російському аеропорту з літака випала стюардесаЗа даними ЗМІ, приватний літак належить британському політику і бізнесменові, лорду Майклу Ашкрофу. Він є колишнім заступником голови Консервативної партії.

На Мальті протягом декількох днів - сильний вітер. Його швидкість іноді досягає 30 км/год.

Як повідомляв УНІАН, в Бангладеш зіткнулися два літаки.